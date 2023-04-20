المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مدعوما بطفرة قطاع التجزئة وتعافي شركات الرقائق

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، معوضا خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاضها في وقت مبكر من الجلسة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.18% إلى 28657.57 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى خلال اليوم بعد أن بدأ الجلسة على تراجع، وأغلق أيضا قرب أعلى مستوى له في 6 أسابيع والذي سجله يوم الثلاثاء عند 28698.22 نقطة.

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وكاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا يأخذ منحى تصاعديا ويفلت من التراجع لكنه أغلق منخفضا 0.03% إلى 2039.73 نقطة.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، عملاقة معدات صناعة الرقائق، 1.75% وسهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.2%، لتسجل كل منهما مكاسب بلغت 27 نقطة وتحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب بين الأسهم الداعمه للمؤشر نيكاي. وكانت الشركتان قد بدأتا تعاملات اليوم على انخفاض في انعكاس لأداء الشركات المماثلة في الولايات المتحدة.

وقاد سهم شركة فاست للتجزئة، المشغلة لمتاجر يونيغلو للملابس، المكاسب على المؤشر وزاد 46 نقطة ليرتفع 1.4%.

كما كان كل من قطاع الصناعة والبنوك والتأمين ضمن الأفضل أداء في بورصة طوكيو، إذ ارتفع مؤشر كل قطاع بنحو 0.4%.

وارتفعت أسهم 128 شركة على المؤشر نيكاي وانخفضت أسهم 88 شركة مع بقاء أسهم تسع شركات دون تغيير.