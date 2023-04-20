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وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

وول ستريت تتراجع بفعل انخفاض نتائج الشركات والقلق حيال الفائدة

مؤشر داو جونز الصناعي يفقد 156.41 نقطة عند الفتح

دبي - العربية.نت
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انخفضت الأسهم الأميركية عند الفتح اليوم الخميس بعدما أثرت نتائج مخيبة من شركتي تسلا و(إيه.تي اند تي) وبعض البنوك الإقليمية على معنويات المستثمرين المتراجعة بالفعل باحتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 156.41 نقطة أي 0.46% عند الفتح ليصل إلى 33740.60 نقطة.

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وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 24.04 نقطة أي 0.58% عند 4130.48 نقطة، وفق رويترز.

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بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 118.15 نقطة أو 0.97% مسجلا 12039.08 نقطة عند الفتح.

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