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اقتصاد الصين

عملة الصين تستحوذ على ربع المدفوعات العالمية في مارس

حافظت العملة الصينية على مركزها كخامس أكثر العملات نشاطاً

بكين - شينخوا
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ذكر تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية، أن حصة العملة الصينية الرنمينبي في المدفوعات العالمية ارتفعت في مارس الماضي.

وحسب التقرير، ارتفعت الحصة العالمية لليوان من 2.19% في فبراير إلى 2.26% في الشهر الماضي، فيما ظلت العملة الصينية خامس أكثر العملات نشاطا.

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وفي مارس، ارتفعت قيمة المدفوعات بالرنمينبي بنسبة 25.04% عن شهر فبراير، وهي أعلى من الزيادة لكافة عملات الدفع والتي بلغت 21.46%.

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وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السابعة بحصة بلغت 1.67% الشهر الماضي.

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