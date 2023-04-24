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سوق دبي المالي (رويترز)
سوق دبي المالي (رويترز)
سوق دبي

أسواق الإمارات ترتفع على أمل وقف الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة

مؤشر سوق دبي ينهي خسائر استمرت لجلستين ويغلق على ارتفاع 0.8% مدعوما بالمكاسب في جميع القطاعات

دبي - العربية.نت
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أغلقت سوقا الأسهم في الإمارات على ارتفاع اليوم الاثنين وسط توقعات باقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء دورة التشديد النقدي.

ويراهن المستثمرون على أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط قبل وقف حملته.

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وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الإمارات، عملاتها بالدولار وتتبع خطوات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يجعل المنطقة تتأثر بشكل مباشر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم، وفق رويترز.

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وأنهى المؤشر في دبي خسائر استمرت لجلستين وأغلق على ارتفاع 0.8% مدعوما بالمكاسب في جميع القطاعات. وقفز سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" 3%، كما ربح سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 1.8%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.2% لينهي خسائر استمرت لجلستين أيضا، مدعوما بصعود سهم أدنوك للغاز 2.9% وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.2% .

وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5%.

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