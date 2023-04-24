اقتصاد الصين
أكبر منظم للأوراق المالية في الصين يعطي الضوء الأخضر لمشاريع سندات الشركات
وافقت على تسجيل 34 مشروعاً لسندات الشركات
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أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الأحد الماضي، أنها وافقت على تسجيل 34 مشروعاً لسندات الشركات.
وتم طرح مشروعات سندات الشركات، التي تعد الأولى من نوعها، من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي تدرس جمع أموال يبلغ إجماليها 54.2 مليار يوان (حوالي 7.88 مليار دولار أميركي).
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وقالت اللجنة إن الأموال ستُستخدم لدعم النقل، والمجمعات الصناعية، والحضرنة، وتوطين السكان، وتطوير التكامل الصناعي في المناطق الريفية، والمدن الذكية من الجيل الخامس، والتحسين الشامل للبيئة الإيكولوجية.
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