تراجع وول ستريت في بداية التداولات وسط ترقب لبيانات اقتصادية

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع طفيف، اليوم الاثنين، فيما يترقب المستثمرون نتائج شركات عملاقة وبيانات رئيسية قد تمثل مؤشرا على السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 3.92 نقطة أو 0.01%، عند الفتح إلى 33805.04 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.45 نقطة أو 0.04%، إلى 4132.07، فيما استهل المؤشر ناسداك المجمع التداولات على نزول 18.99 نقطة أو 0.16%، إلى12053.47 نقطة وفقا لرويترز.

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