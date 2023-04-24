ستاندرد تشارترد:"بيتكوين" قد تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024

قال بنك ستاندرد تشارترد اليوم الاثنين إن"بيتكوين" أكبر العملات المشفرة قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، وإن ما يطلق عليه "شتاء العملات المشفرة" قد انتهى.

وقال جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد في مذكرة إن "بيتكوين" يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن دورة رفع أسعار الفائدة وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.

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وكتب كيندرك "بينما لا تزال مصادر الضبابية قائمة، نعتقد أن الطريق إلى مستوى 100 ألف دولار أصبح أكثر وضوحا" وفقا لرويترز.

وارتفعت قيمة "بيتكوين" هذا العام مع صعودها فوق 30 ألف دولار في أبريل/ نيسان للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، وتمثل هذه المكاسب انتعاشا جزئيا بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.

وقال محلل لدى"سيتي" في نوفمبر تشرين الثاني 2020 إن"بيتكوين"قد تقفز إلى 318 ألف دولار بنهاية عام 2022 إلا أنها أنهت العام الماضي على انخفاض بنحو 65% إلى 16.5 ألف دولار.