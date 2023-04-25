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تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تنخفض مع تقييم المستثمرين لنتائج مجموعة من الشركات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يهبط 0.4%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء فيما يعكف المستثمرون على تقييم المزيد من نتائج الشركات والتعليقات الصادرة عن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، متأثرا بتراجع قطاعي التعدين والبنوك 1.8% و1.5% على التوالي، فيما زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات 0.2%.

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وعادت مخاوف القطاع المصرفي إلى الواجهة بعدما أعلن بنك فيرست ريبابليك الأميركي أن ودائعه تراجعت بأكثر من 100 مليار دولار في الربع الأخير وأنه يدرس خيارات مثل إعادة هيكلة ميزانيته العمومية، وفق رويترز.

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كما نزل سهم بنك يو.بي.إس غروب 2.8% بعدما خصص المزيد من الأموال لتسوية علاقته برهون عقارية عالية المخاطر الأمر الذي تسبب في ضربة قوية لأرباحه في الربع الأول.

وقال فيليب لين المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي لصحيفة فرنسية إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، فيما ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي لصحيفة بوليتيكو أن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس ليس مطروحا على الطاولة.

وارتفع سهم نستله 1.6% بعدما سجلت مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأول.

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