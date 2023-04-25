البنوك المركزية الكبرى تعيد عمليات مبادلة الدولار إلى وتيرتها الطبيعية

أعلنت البنوك المركزية الكبرى في بيان مشترك، أنها ستبدأ في الأول من مايو، تخفيض وتيرة عمليات المقايضة بالدولار مع الفيدرالي بعد انحسار التقلبات في الأسواق المالية.

كان البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنكلترا، والبنك الوطني السويسري يقومون بمقايضات يومية بالدولار مع الفيدرالي الشهر الماضي بعد أزمة البنوك في مارس الماضي، لكنهم سيعودون الآن إلى المقايضات الأسبوعية، نظرا للتحسينات في شروط التمويل بالدولار الأميركي، وتراجع مخاوف شح السيولة.

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