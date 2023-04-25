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الفيدرالي الأميركي (رويترز) مناسبة
الفيدرالي الأميركي (رويترز)
بنوك

البنوك المركزية الكبرى تعيد عمليات مبادلة الدولار إلى وتيرتها الطبيعية

أكدوا أن تلك الخطوة تأتي بعد التحسينات في شروط التمويل بالدولار الأميركي وتراجع مخاوف شح السيولة

دبي - العربية.نت
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أعلنت البنوك المركزية الكبرى في بيان مشترك، أنها ستبدأ في الأول من مايو، تخفيض وتيرة عمليات المقايضة بالدولار مع الفيدرالي بعد انحسار التقلبات في الأسواق المالية.

كان البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنكلترا، والبنك الوطني السويسري يقومون بمقايضات يومية بالدولار مع الفيدرالي الشهر الماضي بعد أزمة البنوك في مارس الماضي، لكنهم سيعودون الآن إلى المقايضات الأسبوعية، نظرا للتحسينات في شروط التمويل بالدولار الأميركي، وتراجع مخاوف شح السيولة.

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