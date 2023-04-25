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اكتتابات

انتعاش سوق الاكتتابات الأولية عالميا.. 25 مليار دولار حصيلة شهرين

الاكتتابات العامة في أميركا تواجه تحديات كبيرة

دبي - العربية.نت
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سجلت السوق العالمية للطروحات العامة الأولية انتعاشا خلال شهري مارس وأبريل مدعومة بارتفاعات أسعار الأسهم، لا سيما في آسيا.

ووفقا لإحصاءات "بلومبرغ"، تم طرح اكتتابات جديدة بنحو 25 مليار دولار على مستوى العالم في مارس وأبريل، أي ما يقرب من ضعف المبلغ المسجل في الشهرين الأولين من العام الحالي.

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واستحوذت آسيا على 80% من صفقات الأسهم الجديدة.

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أما في الولايات المتحدة، فتواجه الاكتتابات العامة تحديات كبيرة، فقد تم جمع 4.1 مليار دولار فقط من الإدراجات الجديدة، معظمها يعود لشركات صغيرة.

وفي أوروبا لم يكن الوضع أفضل حالا، فقد تراجع نشاط الاكتتابات الأولية بنحو 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت انخفاضا كبيرا بعمليات الإدراج بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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