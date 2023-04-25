بدء تداول أسهم "السعودية للصناعات الجيرية" في سوق "نمو".. الخميس المقبل

أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم الشركة "السعودية للصناعات الجيرية" في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023م.

وقالت إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وأضافت أن إدراج "السعودية للصناعات الجيرية" برمز تداول 9566 وبالرمز الدولي SA15Q08KLF13.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة "السعودية للصناعات الجيرية"، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

كانت شركة الخير كابيتال السعودية أعلنت بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم الشركة "السعودية للصناعات الجيرية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح بنجاح، وبنسبة تغطية بلغت 318.94%.

وأضافت أن سعر الطرح تحدد بـ 17 ريالا للسهم.

وأشارت إلى أن الأسهم المطروحة تبلغ مليوني سهم عادي تمثل 9.09% من أسهم الشركة بعد الطرح.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب الشركة "السعودية للصناعات الجيرية" تسجيل أسهمها وطرح مليوني سهم، تمثل 9.09% من أسهمها في السوق الموازية.