"إثمار القابضة" تعتزم طرح أسهمها في أبوظبي لجمع 700 مليون درهم

من المقرر أن تُطرح إثمار الدولية القابضة "EIH"، للاكتتاب العام في أبو ظبي بعد جمع ما يصل إلى 700 مليون درهم (191 مليون دولار) عبر زيادة رأس المال.

وتخطط "إثمار"، وهي شركة استثمارية قابضة تضم عشرات الشركات التابعة، لطرح حصة تتراوح بين 13% و15% من خلال زيادة رأس المال من 600 مليون درهم إلى 700 مليون درهم، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ"، وسيتم إدراجها بعد ذلك في بورصة أبو ظبي في 1 مايو، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويترأس الشركة، التي تمتلك أكثر من 25 شركة تابعة في مجالات العقارات والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والرياضة والاستثمارات، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب العرض، تخطط الشركة، التي ستقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات درهم، لمجموعة من عمليات الاستحواذ. وتشمل هذه واحدة من أكبر 3 شركات للخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أكبر شركات السياحة في أبو ظبي، وشركة للهندسة والبناء، وواحدة من أكبر سلاسل الصيدليات في العاصمة.

وتقود أبوظبي طفرة الطرح العام الأولي في الخليج العربي في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إدراج شركة أدنوك للغاز بقيمة 2.5 مليار دولار - وهو أكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن هذا العام.

يأتي ذلك، فيما استمرت منطقة الخليج كنقطة مضيئة في سوق الاكتتابات الأولية العالمية الضعيفة للغاية، حيث تؤثر المخاوف بشأن التضخم وضعف النمو الاقتصادي على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وقال مسؤول كبير في أبو ظبي في مارس، إن ثماني شركات على الأقل من المتوقع أن تُدرج في العاصمة الإماراتية هذا العام. وفي الشهر الماضي، أدرجت شركة تحليلات البيانات "Presight AI Holding Plc" أيضاً في المدينة، حيث جمعت 496 مليون دولار.

وتشمل الشركات التابعة لـ "إثمار"؛ "SKYGO"، وهي شركة طائرات بدون طيار بالشراكة مع "IHC"، وشركة "9Yards" للعقارات، وعدد من شركات الغاز والكهرباء مع "IHC"، وشركة أخرى أمنية.