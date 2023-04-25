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بيتكوين

"ستاندرد تشارتر": سعر عملة "بيتكوين" قد يصل إلى 100 ألف دولار العام المقبل

أكدت أن ما أطلق عليه شتاء العملات المشفرة قد انتهى

دبي - العربية.نت
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توقع بنك "ستاندرد تشارتر" أن يصل سعر عملة "بيتكوين" إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية العام المقبل، مضيفا أن ما أطلق عليه شتاء العملات المشفرة قد انتهى.

وأرجع البنك توقعاته الإيجابية لعملة "بيتكوين" إلى احتمالات استفادتها من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي العالمي، وانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية بالإضافة إلى تحسن عوائد تعدين العملات المشفرة.

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يذكر أن سعر عملة "بيتكوين" تجاوز حاجز 30 ألف دولار قبل أسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ صيف العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى مستويات الـ 27 ألف دولار.

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