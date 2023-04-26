الدولار والين يستمدان الدعم بفعل مخاوف حيال القطاع المصرفي الأميركي

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعهما الليلة الماضية مع تراجع الإقبال على المخاطرة نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة، 0.01% إلى 101.80 بعدما زاد 0.5% الليلة الماضية. والمؤشر منخفض 0.76% هذا الشهر.

مادة اعلانية

وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك نحو 50% أمس الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا: "ارتفاع الدولار الأميركي رد فعل نموذجي للأنباء السيئة حتى إذا كانت تلك الأنباء قادمة من الولايات المتحدة... نتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأميركي ما دامت المخاوف حيال البنوك الأميركية الصغيرة قائمة".

وزاد الين الياباني 0.01% إلى 133.69 ين للدولار بعدما ارتفع نحو 0.4% أمس الثلاثاء. وربحت العملة اليابانية 2.6% في مارس/آذار وسط مخاوف من وقوع أزمة مصرفية واسعة النطاق لكنها خسرت 0.6% في أبريل/نيسان.

وارتفع اليورو 0.04% مسجلا 1.0976 دولار لكنه ابتعد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الجاري. وبلغ الإسترليني في أحدث معاملة 1.2411 دولار بزيادة 0.02% خلال اليوم.

وصعد الدولار النيوزيلندي 0.15% إلى 0.615 دولار.

وتذبذب الدولار الأسترالي بين الخسارة والمكسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول من العام بينما انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات.