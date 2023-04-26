سوق الأسهم السعودية تصعد للجلسة السادسة.. والمؤشر فوق 11300 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليرتفع مؤشر "تاسي" للجلسة السادسة على التوالي، ووسط سيولة قوية على الرغم من معاودة أسعار النفط التراجع دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 مارس.

وعادت أسعار النفط للتراجع في تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم مما أظهرته بيانات من القطاع انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأميركية قبيل صدور البيانات الحكومية.

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وتراجع خام برنت 83 سنتا أو 0.83% إلى 79.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:29 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.78% إلى 76.60 دولار للبرميل.

وصعد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.37% أو 42.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11307.22 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.88 مليار ريال.

قال مدير الابحاث والتطوير شركة "محلل المالية" أحمد التيسان، إن سوق الأسهم السعودية هو مرآة للاقتصاد، وحاليا الاقتصاد يعيش حالة إيجابية في جميع القطاعات.

وأوضح التيسان في مقابلة مع "العربية"، أن الحالة الاقتصادية في المملكة "مبشرة"، وهو ما انعكس على سوق الأسهم في آخر 6 جلسات.

وأشار التيسان إلى أن السوق تعتقد أن وتيرة رفع أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها، والأنظار كلها تتجه إلى اجتماع الفيدرالي في مايو المقبل.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 245.9 مليون سهم، وسجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 42 شركة من إجمالي 224 شركة.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، ومتطورة، وريدان، ولازوردي، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحيت بين 9.9% و4.7%، أما أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وأسواق المزرعة، والعربي، والرياض، وزين السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 2.7% و 1.55%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والكثيري، والراجحي، وأرامكو السعودية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، واس تي سي، وينساب، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.