وول ستريت ترتفع وسط بيانات إيجابية من "مايكروسوفت" و"بوينغ"

فتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ عوضت نتائج الأعمال القوية من "مايكروسوفت" والتوقعات الإيجابية من "بوينغ" أثر المخاوف حيال رفع أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد الأميركي.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" 65.51 نقطة بما يعادل 0.20% إلى 33596.34 نقطة، وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز" مرتفعا 16.15 نقطة أو 0.40% إلى 4087.78 نقطة، وفق ما نقلته "رويترز".

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وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 90.72 نقطة أو 0.77% إلى 11889.88 نقطة.

وسجلت شركة مايكروسوفت أرباحا فصلية فاقت التوقعات، لترتفع بنسبة 9% إلى 18.3 مليار دولار، وبلغت ربحية السهم 2.45 دولار مقابل توقعات المحللين عند 2.23 دولار.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 53 مليار دولار مقابل توقعات بتحقيق 51 مليار دولار وفقاً لرفينيتيف.

وقالت "مايكروسوفت" إن إيراداتها من منصة أزور وغيرها من خدمات الحوسبة السحابية زادت خلال الربع الأول بنسبة 27% سنويا.

وتجاوزت نتائج "مايكروسوفت" توقعات المحللين مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 5% في التعاملات غير الرسمية بعد انتهاء ساعات التداول.

فيما خسرت شركة بوينغ 425 مليون دولار في الربع الأول من العام – أكثر مما توقعت وول ستريت – بسبب مشاكل الإنتاج أثناء تصنيع طائرات الركاب وخفض قيمة طائرة نقل عسكرية.

غير أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 28% عن العام السابق، في ظل شراء شركات الطيران طائرات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر، ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد كالهون، الوضع بأنه "ربع أول متماسك".