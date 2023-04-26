بورصة الكويت
"بيتك" الكويتي يدرج برنامج صكوك قيمته 4 مليارات دولار في بورصة لندن
البنك الكويتي حصل مؤخراً على موافقة لإصدار صكوك لا تتجاوز مليار دولار
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قال بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، إنه أسس برنامج صكوك بقيمة 4 مليارات دولار وأدرجه في سوق الأوراق المالية الدولية ضمن بورصة لندن.
وأعلن بيتك في 18 أبريل/ نيسان أنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على الإصدار الأول، بقيمة لا تتجاوز مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، من برنامج للصكوك قيمته 4 مليارات دولار.
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كانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أفادت في تقرير صدر عنها مؤخرا بأن إصدار البنوك الكويتية للديون سيستمر بالانخفاض في 2023 في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين في أسواق الديون وارتفاع أسعار النفط، ما يدعم سيولة القطاع المصرفي.
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