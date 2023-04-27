ارتفاع معظم أسهم اليابان عند الإغلاق بعد إعلان نتائج الشركات

ارتفعت معظم الأسهم اليابانية اليوم الخميس بقيادة شركات التصنيع وسط تفاؤل بشأن الأرباح بينما أثرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي على الشركات المالية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.15%، ليغلق عند 28457.68 نقطة متعافيا من انخفاض 0.6 %، في بداية الجلسة وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 %، إلى 2032.51 نقطة.

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وقفز سهم هيتاشي لصناعة المعدات الثقيلة 3.67%، بعد أن قالت إن أرباح التشغيل للعام بأكمله ارتفعت 45 %، ويتناقض ذلك مع حال سهم شركة الوساطة نومورا هولدينجز الذي تراجع 7.24 %، بعد أن سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح الفصلية.

ونزل سهم شركة أدفانتست كورب لصناعة معدات اختبار الرقائق بأكثر من 9.21% وهو أكبر انخفاض له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد أن جاءت توقعات أرباحها مخالفة لتوقعات السوق.

وانضمت نومورا إلى شركات وول ستريت الكبرى في الإعلان عن ركود الأعمال بعد انهيار بنكين أميركيين الشهر الماضي، وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الليل، لكن مؤشر ناسداك للتكنولوجيا ارتفع عقب النتائج المتفائلة من شركة مايكروسوفت وشركة غوغل ألفابت.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية غدا الجمعة قبل قرار الأسبوع المقبل من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، بينما يبدأ البنك المركزي الياباني اجتماعا لمدة يومين اليوم الخميس.

وارتفع 152 سهما على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 69.