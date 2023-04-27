الذهب يزداد بريقا مع هبوط الدولار والبيانات الأميركية في دائرة الضوء

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.50 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2005.20 دولار.

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وهبط مؤشر الدولار 0.1% خلال اليوم، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وفق رويترز.

ووافق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

في الوقت نفسه، تراجعت القيمة السوقية لبنك فيرست ريبابليك مجددا أمس الأربعاء فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من العثور على مشترين للأصول وتغيير وضعه دون دعم حكومي.

وقال إدوارد مير، محلل المعادن في ماريكس، إنه بالنظر إلى "الجو العام المضطرب بالنسبة للوضع المصرفي" و"عدم اليقين فيما يتعلق بسقف الديون، فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساسية للاتجاه الصعودي عن النزولي".

ارتفع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى له في عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل/نيسان عندما تكشفت الأزمة المصرفية وعززت القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على توقف مؤقت في رفع الفائدة.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة لزيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسيتابع المتداولون بدقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الفصلية وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تصدر الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بعدما أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع في مارس/آذار، بينما انخفضت الشحنات، مما يرجح أن الإنفاق المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.02 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1092.68 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1513.81 دولار.