بدء تداول أسهم "معيار" في سوق "نمو".. الاثنين المقبل

أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023م.

وقالت في بيان اليوم الخميس، إن برمز تداول 9565، وبالرمز الدولي SA15PGTKLEH9، وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة "معيار"، اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

كانت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد 265.4 ألف سهم عادي، تمثل 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة والتي تمثل نسبة 25% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة.

وقالت الشركة، إن سعر الطرح تحدد عند 59 ريالا للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 943.46% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023م) وحتى يوم الخميس 23 مارس 2023م).