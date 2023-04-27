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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

بدء تداول أسهم "معيار" في سوق "نمو".. الاثنين المقبل

إدراج الشركة برمز تداول 9565

دبي - العربية.نت
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أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023م.

وقالت في بيان اليوم الخميس، إن برمز تداول 9565، وبالرمز الدولي SA15PGTKLEH9، وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة "معيار"، اليوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

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كانت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "معيار" في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد 265.4 ألف سهم عادي، تمثل 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة والتي تمثل نسبة 25% من إجمالي رأس مال الشركة قبل الزيادة.

وقالت الشركة، إن سعر الطرح تحدد عند 59 ريالا للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 943.46% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023م) وحتى يوم الخميس 23 مارس 2023م).

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