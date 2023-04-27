اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مهارة للموارد البشرية مناسبة
شعار مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "مهارة" إلى 475 مليون ريال عبر توزيعات مجانية

أكدت أن الزيادة عبر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" بزيادة رأس مالها من 375 مليون ريال إلى 475 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن الزيادة ستتم عبر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

مادة اعلانية

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 37.5 مليون سهم إلى 47.5 مليون سهم، بزيادة قدرها10 ملايين سهم.

"جاكو" توصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى 0.5 ريال للسهم أسواق المال سوق السعودية "جاكو" توصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى 0.5 ريال للسهم

وأشارت إلى أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات أممية من حدوث كارثة مجاعة تطال الجميع في السودان تحذيرات أممية من حدوث كارثة مجاعة تطال الجميع في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط