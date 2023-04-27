هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "مهارة" إلى 475 مليون ريال عبر توزيعات مجانية
أكدت أن الزيادة عبر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم
وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" بزيادة رأس مالها من 375 مليون ريال إلى 475 مليون ريال.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن الزيادة ستتم عبر منح 1 سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 37.5 مليون سهم إلى 47.5 مليون سهم، بزيادة قدرها10 ملايين سهم.
وأشارت إلى أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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