هيئة السوق توافق على طرح وحدات "صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة" طرحاً عاماً
موافقة الهيئة على طرح الصندوق ليست مصادقة على جدوى الاستثمار
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الإنماء للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة" طرحاً عاماً.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.
وأضافت أنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
ونوهت إلى أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية.
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