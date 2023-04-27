سوق السعودية
"الناقول" توصي بتجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى 0.5 ريال للسهم
عدد أسهم الشركة بعد التعديل سيصبح 58 مليون سهم
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أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول "الناقول" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم الواحد، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد أسهم الشركة بعد التعديل سيصبح 58 مليون سهم بدلاً من 2.9 مليون سهم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجمعية العمومية.
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أضافت أنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في حينه.
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