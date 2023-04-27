24 مايو.. مساهمو "السعودي الفرنسي" يناقشون توزيعات الأرباح وشراء 3.24 مليون سهم

دعا مجلس إدارة "البنك السعودي الفرنسي"، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 24 مايو 2023، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني السنة المالية 2022 بواقع 0.90 ريال للسهم، بإجمالي قدره 1.079 مليون ريال، يمثل 9% من القيمة الاسمية للسهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

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وقال البنك في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023م.

وأوضح أن مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 12.981 مليون ریال، بواقع 65.1 ریال للسهم الواحد، وبما يعادل 5.16% من القيمة الإسمية للسهم.

وأضاف أن جدول أعمال الجمعية تضمن التصويت على شراء البنك عدداً من أسهمه بحد أقصى 3.24 مليون سهم، بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين.