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"داو جونز" يغلق فوق مستوى 34 ألف نقطة بعد أقوى مكاسب شهرية منذ يناير

وسط نتائج قوية من بعض الشركات الكبرى

دبي - العربية.نت
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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في تعاملات الجمعة، بعدما محت النتائج القوية لـ"إكسون" و"إنتل" أثر المخاوف الذي أثارها تحذير أمازون من حدوث تباطؤ، فيما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة الأسبوع المقبل.

وسجلت أسهم "إكسون موبيل" أعلى مستوى على الإطلاق بعدما حققت شركة النفط أرباحا قياسية في الربع الأول، وفق "رويترز".

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وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 34.71 نقطة أو 0.83% ليغلق عند 4170.06 نقطة، فيما صعد بنسبة 0.9% خلال الأسبوع، كما سجل المؤشر مكاسب 1.5% في أبريل.

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وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 84.35 نقطة أو 0.70% إلى 12226.58 نقطة، وسجل المؤشر ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.3%، إلا أنه انخفض بشكل طفيف بنسبة 0.04% في أبريل.

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" 275.36 نقطة أو 0.81% إلى 34101.52 نقطة، وبلغت المكاسب الأسبوعية 0.9%.

وسجل "داو جونز" ارتفاعا شهريا بنسبة 2.5% خلال أبريل، في أعلى مكاسب شهرية منذ يناير الماضي.

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