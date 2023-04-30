سوق السعودية
إعلان نية طرح أسهم شركة "ون للاستثمارات" في سوق "نمو"
تشمل 300 ألف سهم تمثل 10% من أسهم الشركة
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أعلنت شركة معرفة المالية "معرفة كابيتال" بصفتها المستشار المالي للطرح المحتمل لشركة "ون للاستثمارات" عن نية الشركة في طرح 300 ألف سهم عادي تمثل 10% من أسهمها وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الشركة حصلت على موافقة تداول السعودية الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 2022م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 13 مارس 2023م على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.
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يُشار إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الخميس 18 مايو 2023م، ويستمر لمدة ستة 6 أيام عمل وتنتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023م.
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