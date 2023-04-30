"هيئة السوق" تمدد مهلة إفصاح شركات التأمين السعودية لنتائج الربع الأول 2023

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، تمديد مهلة الإفصاح عن القوائم المالية الأولية لشركات التأمين المدرجة في السوق للفترة المنتهية في 31 مارس 2023، وذلك حتى 02 يوليو المقبل.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في دعم جميع المتعاملين في السوق المالية، ونظراً للتحديات التي تواجه قطاع التأمين للبدء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 "عقود التأمين ".

مادة اعلانية

وذكرت أن القرار يأتي أيضا بناءً على الطلب الوارد للهيئة من لجنة التأمين التنفيذية بشأن تمديد مُهل الإفصاح عن القوائم المالية لشركات التأمين وبعد التنسيق مع البنك المركزي السعودي.

وتابعت الهيئة، أنه "بناء على إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج السوق يُعلق سهم أي شركة تأمين مدرجة في السوق المالية السعودية لا تفصح عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 خلال المهلة المحددة والتي تنتهي في 02 يوليو 2023، وذلك لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة المحددة، ويستأنف تداول أسهم هذه الشركات بتاريخ 04 يوليو 2023م لمدة عشرين جلسة تداول".

وكشفت أنه يجب على الشركات الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال هذه الفترة وإلا سيتم إعادة تعليق تداول أسهمها ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 01 أغسطس 2023، حتى إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.