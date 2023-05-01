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لوبريف
لوبريف
سوق السعودية

عمومية "لوبريف" تقر توزيع 50% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني 2022

تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن 2023

دبي - العربية.نت
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أقرت الجمعية العامة العادية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% (ما يعادل 5 ريالات للسهم)، عن النصف الثاني من عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن إجمالي التوزيعات يبلغ 841.285 مليون ريال، وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وأشارت الشركة إلى أن توزيع الأرباح يبدأ اعتبارا من يوم الخميس 11 مايو 2023.

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كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

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