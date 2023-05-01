"الأهلي السعودي": حصتنا البالغة 9.9% في "كريدي سويس" ستتحول إلى 0.5% بـ "UBS"

كشف "الأهلي السعودي"، أنه سيتم تحويل حصة البنك في "كريدي سويس" البالغة 9.88% إلى حصة في "UBS" بنسبة تبلغ حوالي 0.5% عند الانتهاء من الاندماج.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن استثمارات "الأهلي السعودي" في "كريدي سويس" بلغت 5.5 مليار ريال (من خلال طرح أسهم في 24 نوفمبر 2022م وإصدار حقوق أولوية في 8 ديسمبر 2022م).

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وأضاف أن القيمة العادلة لاستثمار البنك الأهلي السعودي في "كريدي سويس" انخفضت بنحو 20% في 31 ديسمبر 2022م، وفي الربع الأول من عام 2023م، انخفضت مرة أخرى بنسبة 70% تقريبا.

وأعلن البنك الأهلي السعودي عن النتائج المالية المنتهية في 31 مارس 2023، محققا ارتفاعا في الأرباح بنحو 11.55% إلى 5.02 مليار ريال، مقارنة بأرباح قدرها 4.5 مليار ريال سجلها البنك بالفترة نفسها من العام 2022.

وعن تأثير استثمار البنك الأهلي السعودي في "كريدي سويس" على نتائجه المالية للربع الأول من عام 2023م، قال إن التأثير المالي على قائمة المركز المالي للبنك كان عبارة عن انخفاض القيمة العادلة لاستثمار البنك في "كريدي سويس" بنسبة 70% تقريبا خلال الربع الأول من عام 2023م (بلغت القيمة الدفترية لاستثمار كريدي سويس 1.3 مليار ريال في 31 مارس 2023م).

وأوضح أن الأثر المالي على حقوق المساهمين في البنك الأهلي السعودي تمثل في انخفاض حقوق المساهمين بمقدار 3.1 مليار ريال كما في 31 مارس 2023م.

وأشار البنك إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير على قائمة الدخل حيث قام "الأهلي السعودي"، كما هو مسموح به في المعايير المحاسبية، باختيار لا رجعة فيه لعرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة لاستثمار "كريدي سويس" من خلال الدخل الشامل الآخر.