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شعار شركة المرابحة المرنة للتمويل
شعار شركة المرابحة المرنة للتمويل
سوق السعودية

"المرابحة المرنة" تخطط لطرح عام أولي بالسعودية

قالت إنها ستطرح 30% من رأسمالها المصدر بعد زيادة رأس المال

دبي - رويترز
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قالت شركة "المرابحة المرنة للتمويل"، وهي مؤسسة تمويل غير مصرفية في السعودية، اليوم الاثنين إنها ستنفذ طرحا عاما أوليا في السوق الرئيسية بالسعودية.

وقالت الشركة في بيان إنها ستطرح ما يعادل 30% من رأسمالها المصدر بعد زيادة رأس المال.

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وأضافت أنها تعتزم استخدام صافي عوائد الإصدار الأولي لتعزيز قاعدة رأسمالها لدعم النمو المستقبلي.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "المرابحة المرنة للتمويل" تسجيل أسهمها وطرح 21.43 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.

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