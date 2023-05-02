استقرار أسعار الذهب وسط حالة حذر قبيل اجتماع "الفيدرالي" الأميركي

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1992.10دولار.

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هناك توقعات كبيرة بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجتمع في الثاني والثالث من مايو/ أيار، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وفقا لـ "رويترز".

وقال أجاي كيديا عضو مجلس إدارة كيديا كوموديتيز في مومباي إن أسعار الذهب يمكن أن تتحرك صوب مستوى 2000 دولار إذا سلط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على مخاوف الركود وألمح إلى إيقاف مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة.

ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم الخميس.

وتجاوزت أسعار الذهب أمس الاثنين مستوى ألفي دولار لفترة وجيزة بعد إعلان جهات تنظيمية مصادرة وبيع أصول بنك فيرست ريبابليك لبنك جيه.بي مورغان في صفقة لمواجهة أكبر أزمة مصرفية أميركية منذ الأزمة المالية في 2008.

وقال مايكل لانجفورد المدير بشركة إير جايد لاستشارات الشركات "نتوقع تحركات هادئة للذهب وأن ينخفض خلال 2023 مع بدء تأثير إجراءات التحفيز في الصين، ستقلص الإجراءات من الحاجة المتصورة للاحتفاظ بأصول أكثر استقرارا مثل الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.88 دولار للأوقية.

وقال كيديا "نشعر بثقة في الفضة نظرا لتوقع ارتفاع الطلب الصناعي عليها في عام 2023، ومن الممكن أن تصل أسعارها إلى 32 دولارا". ونزل البلاتين 0.1 % إلى 1049.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1466.26 دولار.