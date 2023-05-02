الين الياباني يهبط أمام اليورو لأدنى مستوى في 15 عاماً
الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في أسبوع بعد رفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ
واصل الين الياباني انخفاضه الحاد، اليوم الثلاثاء، ليبلغ أدنى مستوى له في 15 عاما مقابل اليورو، وذلك مع تواصل أصداء تداعيات إصرار بنك اليابان المركزي على التيسير النقدي بعد أيام من القرار.
في غضون ذلك ، قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أسبوع بعد أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التشديد النقدي.
ورفع البنك سعر الفائدة إلى 3.85% وقال إنه قد تكون هناك حاجة لبعض المزيد من التشديد لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول.
وصعدت العملة الأسترالية 1% إلى ما يقل قليلا عن 67 سنتا أميركيا للمرة الأولى منذ 25 أبريل/نيسان، وذلك بعد أن علق عند ما يقرب من 66 سنتا معظم فترات الأسبوع الماضي.
وتقدم اليورو 0.24% إلى 151.31 ين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2008.
وارتفع الدولار 0.21% ليسجل 137.74 ين للمرة الأولى منذ الثامن من مارس/آذار. وإذا تجاوز مستوى 137.90 سيكون هذا أعلى مستوى له هذا العام.
وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0985 دولار، لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي.
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