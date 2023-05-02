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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو - أرشيفية
بورصة طوكيو

تراجع معظم الأسهم اليابانية بسبب مخاوف من القطاع المصرفي الأميركي

رغم موجة صعود لأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق

طوكيو - رويترز
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تراجعت معظم الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، إذ تأثرت أسهم القطاع المالي في البلاد بالتوتر الذي يحيط بالنظام المصرفي الأميركي، في حين تلقت أسهم شركات التصدير دفعة من تراجع الين.

وهبط سهم شركة السمسرة نومورا هولدنجز 1.98%، ليبلغ قاعا جديدا للعام الجاري. وانخفض سهم ريزونا هولدنجز للخدمات المصرفية 1.03%، وتقدم سهم رينيساس إلكترونيكس 3.62%، ليقود موجة صعود لأسهم الشركات المرتبطة بالرقائق.

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لامس المؤشر نيكاي أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 29278.80 نقطة في وقت سابق من الجلسة، لكنه عند الإغلاق كان مرتفعا 0.09% ،فقط عند 29154.22 نقطة، مع تجاوز عدد الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% إلى 2070.42 نقطة.

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وستكون الأسواق في طوكيو مغلقة خلال الأيام الثلاثة المقبلة للاحتفال بعطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

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