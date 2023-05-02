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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تهبط وسط قلق بشأن سقف الديون وتركيز على اجتماع الفيدرالي

المستثمرون ينتظرون قرار الفيدرالي

دبي - العربية.نت
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افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على انخفاض اليوم الثلاثاء بعد أن قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن أموال الحكومة الأميركية قد تنفد في غضون شهر بينما ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بشأن السياسة النقدية.

وتراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" 34.08 نقطة أو 0.10% إلى 34017.62 نقطة.

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كما انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 3.77 نقطة أو 0.09% إلى 4164.10 نقطة.

ولم يكن المؤشر "ناسداك المجمع" بأحسن حظا منهما، إذ هبط هو الآخر 14.58 نقطة أو 0.12% إلى 12198.02 نقطة.

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