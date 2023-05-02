سوق السعودية
"شمس" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم
من 10 ريالات للسهم إلى 0.5 ريال للسهم
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أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى 0.50 ريال للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 1.15 مليار سهم، بدلاً من 57.82 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
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