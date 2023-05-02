اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة المشروعات السياحية شمس
شعار شركة المشروعات السياحية شمس
سوق السعودية

"شمس" تعتزم تجزئة القيمة الاسمية للسهم

من 10 ريالات للسهم إلى 0.5 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم الواحد إلى 0.50 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 1.15 مليار سهم، بدلاً من 57.82 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الأمم المتحدة: المعارك قد تدفع نحو 800 ألف سوداني للجوء لدول الجوار الأمم المتحدة: المعارك قد تدفع نحو 800 ألف سوداني للجوء لدول الجوار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط