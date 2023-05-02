"لين الخير" توصي بزيادة رأسمالها 74% بأسهم منحة

أعلنت شركة "لين الخير للتجارة" عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 74%، عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل 3 أسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال بعد الزيادة سيصبح 71 مليون ريال موزعا على عدد 71 مليون سهم، ارتفاعا من 40.79 مليون ريال موزعا على عدد 40.79 مليون سهم.

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وأضافت أن الزيادة تهدف إلى تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي.

وأوضحت أن الزيادة ستتم عن طريق رسملة 30.2 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية العامة الغير عادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.