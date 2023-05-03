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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع قبيل قرار الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد 0.2%

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ تحول المستثمرون للتفاؤل حيال إمكانية أن يشير مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى توقف في دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 14 شهرا بعد رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة.

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وتصدرت أسهم شركات النفط والغاز مكاسب المؤشر بارتفاعها 0.6%، متعافية من خسائرها في جلسة أمس الثلاثاء، وفق رويترز.

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وانخفضت أسهم شركات السيارات 0.8%.

يتوقع المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع الفائدة ربع نقطة أساس في نهاية أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية الذي يجرى على مدار يومين.

ومن المقرر صدور البيان الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، وأن يتحدث رئيس المجلس جيروم باول إلى صحافيين لمدة نصف ساعة في وقت لاحق.

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