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الدولار (iStock)
الدولار (iStock)
الدولار

"هبوط الدولار يهبط بعد بيانات الوظائف الأميركية والأنظار تترقب اجتماع "الفيدرالي

ارتفع اليورو 0.12 %

سنغافورة - رويترز
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هبط الدولار اليوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس/ آذار وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

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ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة 0.029 % إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 % أمس الثلاثاء.

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ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، وسينصب تركيز المستثمرين على أي مؤشرات يصدرها البنك بشأن ما إذا كان سيوقف مؤقتا رفع الفائدة أم أنه سيواصل التشديد.

وارتفع اليورو 0.12% إلى 1.1012 دولار بعد صعوده 0.2 % الليلة الماضية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

كما زاد الين الياباني 0.11 % إلى 136.40 للدولار، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي عندما تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة التيسير.

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