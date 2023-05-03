هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "الصناعات الكهربائية" لـ 562.5 مليون ريال عبر أسهم منحة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة "الصناعات الكهربائية" لزيادة رأسمالها عبر أسهم منحة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 450 مليون ريال إلى 562.5 مليون ريال وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 112.5 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 45 مليون سهم إلى 56.25 مليون سهم، بزيادة قدرها 11.25 مليون سهم.

وأشارت إلى أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.​