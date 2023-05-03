وول ستريت
وول ستريت ترتفع في مستهل التعاملات قبل نتائج اجتماع الفيدرالي
المؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 34.45 نقطة
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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء، بعد موجة بيع في الجلسة الماضية مع تقييم المستثمرين أحدث البيانات الاقتصادية قبل إعلان نتيجة اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.45 نقطة، أو 0.10%، إلى 33718.98 نقطة.
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كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.76 نقطة، أو 0.29%، إلى 4131.34 نقطة، وفق رويترز.
وزاد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 48.15 نقطة، أو 0.40%، إلى 12128.66 نقطة.
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