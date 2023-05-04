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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
الفيدرالي

ارتفاع أسعار الذهب مع تلميح "الفيدرالي" لوقف رفع الفائدة

"المركزي الأميركي" يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

دبي - العربية.نت
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صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي، اليوم الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمح إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة.

وبحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2055.54 دولار للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2063.20 دولار للأونصة.

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وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأونصة مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأونصة بلغها في 2020، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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ورفع "الفيدرالي" (المركزي الأميركي) سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. ولم يقل المركزي إنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة "ربما يكون ملائما".
وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.72 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1056.29 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1433.75 دولار للأونصة.

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