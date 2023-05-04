انتعاش العملات المشفرة مع القلق في القطاع المصرفي الأميركي

سجلت العملات المشفرة وعلى رأسها البتكوين، ارتفاعات في تداولات الخميس وسط عوامل الضغط المقلقة في القطاع المصرفي الأميركي.

وقد عزز المستثمرون أيضًا رهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بعد أن ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن رفع الأمس قد يكون الأخير لهذا العام.

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ويتوقع الخبراء مزيدًا من التقلبات في الأشهر المقبلة، خاصة إذا كانت هناك أي توابع أخرى في القطاع المصرفي أو مخاوف بشأن حالة وضع الرهونات العقارية.

وقد انتعشت عملة البيتكوين جزئيًا في عام 2023 من تراجعات العام الماضي وصعدت بنحو 70% منذ بداية العام ، بعد أزمة انهيار منصة " إف تى إكس " للعملات المشفرة ما أثار حملة لتنظيم القطاع.

وقبل يومين شهدت منصات تداول العملات المشفرة، خسائر كبيرة مع تراجع "بيتكوين" إلى مستوى 27 ألف دولار.

وتعثر انتعاش "بيتكوين"، العملة الأشهر في سوق الـ"كريبتو"، بعد الارتفاع بنسبة 72% في عام 2023 والتي شهدت انهيارا كبيرا في العام الماضي، فيما ينتظر المتداولون المزيد من المحفزات.

وكان الارتفاع مدفوعاً بالرهانات على تحول الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، فضلاً عن الجدل القائل بأن الأزمة المصرفية الأميركية أدت إلى تآكل الثقة في العملة الورقية.