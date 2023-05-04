معظم أسواق الخليج ترتفع مع انتعاش أسعار النفط.. و"تاسي" يصعد 0.4%

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس لتعوض خسائر مبكرة مع انتعاش أسعار النفط، لكن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة حد من المكاسب.

وارتفع مؤشر "تاسي" السعودي 0.4% مع صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.4%.

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واستقرت سوق الأسهم السعودية إلى حد ما مع انتعاش أسعار النفط، وفق رويترز.

وقال فادي رياض كبير محللي السوق في كابكس دوت كوم، إن المؤشر الرئيسي شهد تصحيحا للأسعار وقد يتأثر بالنتائج المتباينة لأرباح الشركات.

وأضاف "ومع ذلك، تستمر الأساسيات المحلية الإيجابية في تقديم الدعم ويمكن أن تساعد السوق على العودة إلى الاتجاه الصعودي".

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية وسط تباطؤ حاد متوقع في النمو الإجمالي هذا العام.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.4% بدعم من قفزة 3.2% في سهم شركة العربية للطيران للرحلات الجوية منخفضة التكلفة.

وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3%.

واستقرت أسعار النفط بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بإبطاء دورة رفع أسعار الفائدة، لكنها لم تكن قادرة على تعويض الكثير من الانخفاض هذا الأسبوع بأكثر من 8% في ظل مخاوف حيال الطلب في الدول الاستهلاكية الرئيسية.

وصعد المؤشر القطري 1.5%، وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة الخضراء ومنها سهم البنك التجاري الذي أنهى تعاملات اليوم مرتفعا 5.3%.

وبحسب رياض، حافظت البورصة القطرية على توقعات إيجابية بينما ظلت أسعار الغاز الطبيعي ثابتة وأعلنت بعض الشركات عن أرباح قوية.

والبورصة المصرية مغلقة لعطلة رسمية.

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن سوق الأسهم السعودية أعطى اليوم الخميس، حالة من التفاؤل عكس التوقعات.

وأوضح هشام أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أنه رغم تجمع العديد من العوامل السلبية بالأمس مع زيادة أسعار الفائدة وانخفاض أسعار النفط (سجلت تراجعا خلال 3 أسابيع بنحو 15 دولارا للبرميل)، بالإضافة إلى نتائج "سابك" السلبية، لكن السوق السعودية أعطت تفاؤلا بالأداء الإيجابي.

وأرجع التحركات الإيجابية للسوق اليوم الخميس إلى الخسائر القوية بجلسة الأربعاء والتي بلغت نحو 1.3%.

وأضاف أن موجة الارتفاع التي شهدها سوق الأسهم في أبريل الماضي ستهدأ وتيرتها لنهاية الربع الثاني، ولكن لا نتوقع تراجعات بما أن الأسوأ قد مضى.

وتابع: "نتوقع أن تحافظ سوق الأسهم السعودية على المستويات التي حققتها خلال أبريل وأن تستمر بالقرب منها حتى نهاية الربع الثاني، مع عدم توقع أخبار سلبية جديدة لنتائج الربع الأول للشركات التي لم تعلن حتى الآن".