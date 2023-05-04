وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل مخاوف إزاء القطاع المصرفي

فتحت الأسهم الأميركية على انخفاض اليوم الخميس بعد تغلب مخاوف تتعلق بسلامة البنوك الإقليمية على التفاؤل الناجم من تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف محتمل في رفع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 66.46 نقطة أو 0.20% إلى 33347.78 نقطة.

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وانخفض كذلك المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.20 نقطة أو 0.20% إلى 4082.55 نقطة، وفق رويترز.

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 27.99 نقطة أو 0.23% إلى 11997.34 نقطة.