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أسمنت الرياض
أسمنت الرياض
سوق السعودية

"أسمنت الرياض" توزع أرباحاً عن النصف الثاني من 2022 الخميس 11 مايو

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "أسمنت الرياض" عن توزيع الأرباح للمساهمين ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023م وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاربعاء الموافق 3 مايو 2023م (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وذكرت الشركة مساهميها بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

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ولفتت عناية المستثمرين الأجانب - غير المقيمين - إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

كان مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة المتوقعة حتى نهاية السنة 2022م، أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2022م، بقيمة 90 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 120 مليون سهم.

وقالت، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

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