"جمجوم للأدوية" تبدأ طرح 30% من أسهمها في السوق السعودية.. 15 مايو

أعلنت شركة مصنع جمجوم للأدوية "جمجوم فارما"، عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى "تداول السعودية"، بحيث تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

وحصلت الشركة على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 20 ديسمبر 2022م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 21 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها للاكتتاب العام بتاريخ 28 ديسمبر 2022م. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 21 مليون سهماً عادياً من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح.

في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 18.9 مليون سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتعلن "جمجوم فارما" عن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، والانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات يوم الاثنين 22 مايو 2023.

ويبدأ اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء 30 مايو 2023، وينتهي الخميس 1 يونيو 2023.

وتعلن عن التخصيص النهائي للأسهم يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، ورد الفائض إن وجد يوم 11 يونيو 2023.

وعينت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديراً للاكتتاب، وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال المستشاران الماليان، وشركة جي. بي. مورغان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم متعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام.

وتم تعيين مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة.