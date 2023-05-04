17 مايو.. بدء توزيع أرباح "باعظيم التجارية" عن النصف الثاني من 2022

أعلنت شركة "باعظيم التجارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023م عن طريق الإيداع في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ.

يُشار إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 2 مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وذلك بواقع 1.10 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 11% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 11.14 مليون ريال.

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وذكرت الشركة مساهميها بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.