الدولار يصعد بفضل بيانات أفضل من التوقعات للوظائف والأجور في أميركا

قفز الدولار، اليوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأميركيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في أبريل/ نيسان مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد.

وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار. وقفز الدولار إلى 135.13 ين،وزاد الجنيه الإسترليني 0.09 % إلى 1.2583 دولار.

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وأضافت الشركات الأميركية 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا، وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 % متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2%.



لكن بيانات مارس/ آذار جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا.

وهبط الدولار في سبتمبر/ أيلول من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ.