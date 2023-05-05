الذهب يتجه صوب تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في شهرين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في قرابة شهرين، إذ عززت آمال وقف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة ومخاوف القطاع المصرفي شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد من أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.37% إلى 2042.77 دولار للأونصة، لكنه صعد بنحو 3% خلال الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.11% إلى 2053.40 دولار للأونصة.

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وتعزز الضبابية الاقتصادية وأسعار الفائدة الأقل الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ويتجه مؤشر الدولار نحو تكبد خسارة أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون إعلان بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 26 دولارا للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1042.15 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1456.73 دولار للأونصة.