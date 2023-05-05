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الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى لها في عامين
بورصة فرانكفورت - أرشيفية
اقتصاد أوروبا

صعود للأسهم الأوروبية بفضل الرفع المحدود للفائدة وأرباح الشركات

سهم أديداس يقفز 5.2% بعد إعلانها نتائج أفضل من التوقعات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إذ انتعشت المعنويات بفضل الرفع المحدود لسعر الفائدة الذي أقره البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى نتائج لشركتي أديداس وأبل فاقت توقعات الأسواق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

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وقادت أسهم البنوك والطاقة المكاسب على المؤشر وارتفعت 1.2%و1.8% على الترتيب، في حين تراجعت أسهم التعدين 0.2% وفقا لرويترز.

النفط يرتفع لكنه يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي طاقة أسعار النفط النفط يرتفع لكنه يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في أصغر زيادة خلال دورة رفع الفائدة التي بدأت الصيف الماضي، مما رفع
تكاليف الاقتراض إلى 3.25%. ولكنه أشار إلى أنه سيقدم على مزيد من التشديد في المستقبل.

وقفز سهم أديداس 5.2% بعد إعلانها تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول.

وفي الولايات المتحدة فاجأت أبل، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، المستثمرين بارتفاع مبيعات هواتف آيفون حتى مع
التراجع في سوق الهواتف الذكية العالمي.

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